21-летний нападающий перебрался в Серию А, сообщает официальный сайт лиги.

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Беневенто арендовал Гаича на 6 месяцев. По данным российских СМИ, "ведьмы" заплатят 300 тысяч евро за аренду. Если аргентинец проведет 50 % матчей в кампании 2020/21, то появится возможность продления соглашения еще на сезон. Тогда Беневенто сможет выкупить форварда летом 2022-го за 12 млн евро.

Нынешний сезон стал для Адольфо Гаича дебютным в России. Он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил лишь 1 мяч и оформил 1 ассист. Ранее уроженец провинции Кордоба выступал за родной Сан Лоренсо и сыграл 1 поединок за сборную Аргентины.

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