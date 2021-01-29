Дуглас Коста может оказаться в Милане до конца трансферного окна
Вингер Баварии Дуглас Коста имеет вариант с возвращением в Италию, но речь идет не о Ювентусе.
Милан рассматривает вариант с приглашением экс-звезды Шахтера, который принадлежит Ювентусу.
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Аренда Косты в Баварии рассчитана на весь сезон, однако возвращение бразильца в Мюнхен пока выглядит посредственно – 19 матчей, один гол и 3 ассиста. Немецкий гранд уже сообщил Ювентусу, что не будет выкупать Дугласа. Более того, аренду могут прервать досрочно, и Милан получит шанс забрать вингера уже в январе.
Заметим, что "россонери" является прямым конкурентом Ювентуса в борьбе за чемпионство – туринцы отстают на 7 очков, но имеют матч в запасе.
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