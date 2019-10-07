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Бен Арфа может усилить соперника Александрии

7 октября 23:00 24 Читати українською
Бен Арфа может усилить соперника Александрии
Хатем Бен Арфа / AFP

Скандальный полузащитник Хатем Бен Арфа попал в сферу интересов французского Сент-Этьена.

Опытный атакующий хавбек может усилить соперника Александрии в Лиге Европы. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

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По информации издания, в трансфере Бен Арфа заинтересован новоиспеченный наставник "зеленых" Клод Пюэль. 32-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Прошлый сезон он провел в Ренне и помог "красно-черным" завоевать Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Хатем Бен Арфа может усилить Фиорентину, где выступает его соотечественник Франк Рибери.

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Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа Сент-Этьен Сент-Этьен Франция Трансферы
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