Бен Арфа может усилить соперника Александрии

Евро-2020 — 7 окт 779
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Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат
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Зінченко отримав сигнал Гвардіоли та цікаві вердикти від англійських ЗМІ за унікальний для українця матч у Ман СітіАнглия — 7 окт 1158
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Шевченко рветься у Мілан, невдачі топ-клубів, вогняний виступ українців у єврокубках: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 7 окт 4767
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Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікендуМир — 7 окт 331
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"Суддівство у грі Динамо – це шок": чому Шахтар не зупинить ніхто, а Бєсєдін даремно поділився із ВербічемУкраина — 7 окт 891