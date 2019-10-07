Лион уволил Силвиньо – Жуниньо поможет новому тренеру

Руководство французского Лиона отправило в отставку главного тренера команды Силвиньо.

Олимпик объявил об увольнении бразильского специалиста. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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"Ткачи" под руководством Силвиньо выдали 7-матчевую серию без побед во французской Лиге 1. Последний раз Лион побеждал в чемпионате еще 16 августа. С тех пор в активе французского гранда лишь победа в Лиге чемпионов. Тем временем на внутренней арене лионцы занимают 14-е место в первенстве Франции.

Ассистент Силвиньо Жеральд Батик пока будет исполнять обязанности главного тренера команды. Однако, свои действия он будет согласовывать с легендой клуба Жуниньо Пернамбукано, ныне занимающим должность спортивного директора Лиона.