Бен Арфа може підсилити суперника Олександрії

Скандальний півзахисник Хатем Бен Арфа потрапив до сфери зацікавлень французького Сент-Етьєна.

Досвідчений атакувальний хавбек може підсилити суперника Олександрії у Лізі Європи. Про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

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За інформацією видання, у трансфері Бен Арфа зацікавлений новопризначений керманич "зелених" Клод Пюель. 32-річний півзахисник перебуває у статусі вільного агента. Минулий сезон він провів у Ренні й допоміг "червоно-чорним" здобути Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що Хатем Бен Арфа може підсилити Фіорентину, де виступає його співвітчизник Франк Рібері.

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