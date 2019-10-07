Лига 1: Сент-Этьен на последней минуте победил Лион в Ронском дерби, Лилль потерял очки с Нимом

В матче 9 тура Лиги 1 Сент-Этьен на последней минуте основного времени переиграл Лон, а Лилль дома сыграл вничью с Нимом.

Франция. Лига 1, 9 тур

Лилль – Ним – 2:2

Голы: Реми, 12, Осимен, 79 – Рипар, 45+5, Денки, 71

Ренн – Реймс – 0:1

Гол: Диа, 49

Сент-Этьен – Лион – 1:0

Гол: Берич, 90

Моуринью посетил матч чемпионата Франции

9 тур французской Лиги 1 подарил болельщикам Ронское дерби между Сент-Этьеном и Лионом. Обе команды неудачно начали сезон, а потому им есть, что доказывать. Правда, зрелища зрители не увидели. Команды создали мало моментов у ворот друг друга, но Сент-Этьен воплотил свою небольшое преимущество в гол Роберта Берича на 90-й минуте. Лион после 9 туров набрал 9 очков и находится на 14 позиции в турнирной таблице, у Сент-Этьена 11 очков и 13 позиция.

Лилль на своем поле в присутствии Жозе Моуриньо вынужден был спасаться в последней четверти матча с Нимом. Но Осимен забил гол, подаривший ничью. У "догов" пока 15 очков и 5 позиция, Ним набрал 9 очков и находится на 15 строчке.