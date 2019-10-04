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Фиорентина может подписать скандального Бен Арфа

14:53 30 Читати українською
Фиорентина может подписать скандального Бен Арфа
Хатем Бен Арфа / L'Equipe

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа может в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии. В услугах игрока заинтересована Фиорентина.

32-летний футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с Ренном закончился в июле. Как информирует Tuttosport, главный тренер "фиалок" Винченцо Монтелла верит, что скандальный футболист, который в прошлом году судился со своим бывшим клубом ПСЖ, сможет добавить вариативности атаке команды.

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В прошлом сезоне Бен Арфа помог Ренну выиграть Кубок Франции. В общем, он провел в составе бретонцев 41 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Напомним, летом Фиорентина подписала экс-партнера Бен Арфа по сборной Франции Франка Рибери. После шести туров Серии А команда из Флоренции занимает десятое место в турнирной таблице.

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Италия Хатем Бен Арфа Хатем Бен Арфа Фиорентина Фиорентина Трансферы
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