Фиорентина может подписать скандального Бен Арфа

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа может в ближайшее время может перебраться в чемпионат Италии. В услугах игрока заинтересована Фиорентина.

32-летний футболист находится в статусе свободного агента. Его контракт с Ренном закончился в июле. Как информирует Tuttosport, главный тренер "фиалок" Винченцо Монтелла верит, что скандальный футболист, который в прошлом году судился со своим бывшим клубом ПСЖ, сможет добавить вариативности атаке команды.

Фиорентина стремится подписать кузена Джеррарда

В прошлом сезоне Бен Арфа помог Ренну выиграть Кубок Франции. В общем, он провел в составе бретонцев 41 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. Напомним, летом Фиорентина подписала экс-партнера Бен Арфа по сборной Франции Франка Рибери. После шести туров Серии А команда из Флоренции занимает десятое место в турнирной таблице.

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