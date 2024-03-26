Вингер Реала Винисисус Жуниор раздражает не только фанатов соперников, но и культовых футболистов прошлого.

На днях бразилец устроил очередной антирасистский перфоманс. Винисиус пожаловался на ужасное отношение со стороны испанских болельщиков и даже заплакал, сорвав аплодисменты журналистов. Впрочем, легендарный вратарь-бомбардир Хосе Луис Чилаверт не верит в искренность звезды Реала.

"Хочу, чтобы расисты видели мое лицо": Винисиус расплакался на пресс-конференции

"Первый, кто оскорбляет и нападает на соперников – это он сам. Не будь пе*иком, футбол для мужчин", – написал 58-летний Чилаверт в посте под видео о Винисиусе.

Напомним, большинство выездов Реала завершаются разборками бразильца с фанатами. Вини оскорбляют отвратительными расистскими выкриками, но и он сам не святой – провоцирует трибуны, издевается над менее статусными соперниками и тому подобное.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

Хосе Луис Чилаверт – вратарь-бомбардир, который дважды избежал смерти, спас партнера и идет в президенты