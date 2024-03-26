"Не будь пе*иком": легендарный вратарь-бомбардир разнес Винисиуса за антирасистские слезы
Вингер Реала Винисисус Жуниор раздражает не только фанатов соперников, но и культовых футболистов прошлого.
На днях бразилец устроил очередной антирасистский перфоманс. Винисиус пожаловался на ужасное отношение со стороны испанских болельщиков и даже заплакал, сорвав аплодисменты журналистов. Впрочем, легендарный вратарь-бомбардир Хосе Луис Чилаверт не верит в искренность звезды Реала.
"Хочу, чтобы расисты видели мое лицо": Винисиус расплакался на пресс-конференции
"Первый, кто оскорбляет и нападает на соперников – это он сам. Не будь пе*иком, футбол для мужчин", – написал 58-летний Чилаверт в посте под видео о Винисиусе.
Напомним, большинство выездов Реала завершаются разборками бразильца с фанатами. Вини оскорбляют отвратительными расистскими выкриками, но и он сам не святой – провоцирует трибуны, издевается над менее статусными соперниками и тому подобное.
Хосе Луис Чилаверт – вратарь-бомбардир, который дважды избежал смерти, спас партнера и идет в президенты