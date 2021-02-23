"Якщо клубу потрібна відповідь до кінця сезону, то я її дам. Я не збираюсь розглядати інші варіанти, допоки моя робота в Лідсі не завершена. Відразу хочу про дещо сказати. Здається, що президент пропонує мені продовження контракту, але я відкладаю. Нібито у клубу більше бажання продовжити співпрацю, ніж у мене. Це не так.

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Рішення залишитися ще на рік дуже важливе, і ви повинні мати цілковиту впевненість. Попереду ще третина сезону, яка може змінити дуже багато речей. Це моя позиція, але клуб має право вимагати відповідь раніше. Якщо потрібно, то я дам її", – цитує Б'єлсу ВВС.

Додамо, що наразі Лідс посідає 12 сходинку АПЛ, випереджаючи зону вильоту на 10 очок.

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