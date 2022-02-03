"Гвардиола не тот, кого нужно интерпретировать, а тот, кем нужно наслаждаться. Когда видишь то, что он делает, получаешь удовольствие.

Гвардиола признался, при каком условии покинет Манчестер Сити

А если кто попытается воспроизвести то, что он делает, это будет очень трудной задачей. Чтобы повторить его работу, ее нужно интерпретировать, и мне кажется, что понять, как работает мозг Гвардиолы, невозможно, по крайней мере, для меня.

Клопп, мне кажется, это тренер со своим собственным почерком. За игрой его команды тоже очень приятно наблюдать. Но его проще раскусить", – цитирует Бьелсу The Mirror .

Заметим, что команда Гвардиолы лидирует в АПЛ, опережая подопечных Клоппа на 9 очков. "Павичи" же расположились на 15 строчке/

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