"Гвардіола не той, кого треба інтерпретувати, а той, ким треба насолоджуватися. Коли бачиш те, що він робить, отримуєш задоволення.

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А якщо хтось спробує відтворити те, що він робить, це буде дуже важким завданням. Щоб повторити його роботу, її треба інтерпретувати, і мені здається, що зрозуміти, як працює мозок Гвардіоли, неможливо, принаймні для мене.

Клопп, як на мене, це тренер зі своїм власним почерком. За грою його команди також дуже приємно спостерігати. Але його простіше розкусити", – цитує Б'єлсу The Mirror.

Зауважимо, команда Гвардіоли лідирує в АПЛ, випереджаючи підопічних Клоппа на 9 очок. "Павичі" ж розташувались на 15 сходинці.

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