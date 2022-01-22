"Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Мое будущее зависит только от результатов, такова работа тренера.

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Решение о своем будущем буду принимать вместе с клубом. Руководство Ман Сити сделало для меня многое, я не смогу в ответ предать. Это было бы некрасиво.

Как только почувствую себя уставшим, уйду. Но сейчас меня все здесь устраивает", – цитирует Гвардиолу ESPN.

Сейчас Ман Сити является главным претендентом на титул АПЛ, после 22 туров команда Пепа с 11-очковым отрывом возглавляет таблицу.

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