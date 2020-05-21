Бьелса получил два предложения из Италии

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса имеет шанс вернуться на Апеннины.

Марсело Бьелса попал на радары сразу двух итальянских клубов, сообщает L'Arena.

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В услугах 64-летнего аргентинского специалиста заинтересованы Фиорентина и Верона. По информации издания, Бьелса захочет покинуть Лидс, если его команда не квалифицируется в АПЛ.

Напомним, после 37-ми туров Чемпионшипа Лидс лидирует в турнирной таблице с 71 очком.

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