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Б'єлса отримав дві пропозиції з Італії

20:14 168 Читать на русском
Б'єлса отримав дві пропозиції з Італії
Марсело Б'єлса / Фото Reddit

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса має шанс повернутись на Апенніни.

Марсело Б'єлса потрапив на радари одразу двох італійських клубів, повідомляє L'Arena.

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У послугах 64-річного аргентинського фахівця зацікавлені Фіорентина та Верона. За інформацією видання, Б'єлса захоче покинути Лідс, якшо його команда не кваліфікується в АПЛ.

Нагадаємо, після 37-ми турів Чемпіоншипу Лідс лідирує у турнірній таблиці з 71 очком.

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Теги
Італія Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Фіорентина Фіорентина Верона Верона
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