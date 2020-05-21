Б'єлса отримав дві пропозиції з Італії

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса має шанс повернутись на Апенніни.

Марсело Б'єлса потрапив на радари одразу двох італійських клубів, повідомляє L'Arena.

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У послугах 64-річного аргентинського фахівця зацікавлені Фіорентина та Верона. За інформацією видання, Б'єлса захоче покинути Лідс, якшо його команда не кваліфікується в АПЛ.

Нагадаємо, після 37-ми турів Чемпіоншипу Лідс лідирує у турнірній таблиці з 71 очком.

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