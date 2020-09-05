Лидс планирует продолжить активную трансферную кампанию перед стартом в АПЛ.

На радары "павлинов" попал полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара, информирует Sport.es.

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Главный тренер Лидса Марсело Бьелса лично настаивает на трансфере 27-летнего бразильца. Впрочем, проблемой может стать цена. Барселона требует немалые 16 млн евро за игрока, который следующим летом получит статус свободного агента.

Добавим, что прошлый сезон Рафинья провел за Сельту на правах аренды – 33 матча, 4 гола и 2 ассиста во всех турнирах.

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