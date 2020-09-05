Лідс планує продовжити активну трансферну кампанію перед стартом в АПЛ.

На радари "павичів" потрапив півзахисник Барселони Рафінья Алькантара, інформує Sport.es.

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Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса особисто наполягає на трансфері 27-річного бразильця. Втім, проблемою може стати ціна. Барселона вимагає чималі 16 млн євро за гравця, який наступного літа отримає статус вільного агента.

Додамо, що минулий сезон Рафінья провів за Сельту на правах оренди – 33 матчі, 4 голи та 2 асисти у всіх турнірах.

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