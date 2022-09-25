Следующим местом работы Бьелсы может стать бразильский Сантос, сообщает инсайдер Николо Скира.

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Стороны уже провели первую встречу, которая завершилась положительно. Сейчас Сантос занимает 11-е место в чемпионате Бразилии.

Последним клубом Бьелсы был Лидс, который уволил тренера в конце февраля этого года из-за неудовлетворительных результатов. С "павлинами" аргентинец работал с 2018 года, а в его послужном списке – сборные Аргентины и Чили, Марсель, Лацио и Лилль.

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