Бьелса согласился возглавить Атлетик Бильбао. О назначении могут объявить уже на следующей неделе. Вместе с аргентинцем в клубе будет работать его тренерский штаб, сообщает Marca.

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Марсело является кандидатурой Иньяки Аречабалеты – главного претендента на пост президента Атлетика. Выборы состоятся 24 июня, но именно Аречабалета считается явным фаворитом на победу.

К слову, 66-летний Бьелса уже работал в Бильбао с 2011-го по 2013-й. Также возглавлял Эспаньол, сборные Аргентины и Чили, Марсель и Лилль. Последним его клубом был Лидс, уволивший тренера в конце февраля из-за неудовлетворительных результатов.

В сезоне 2021/22 баски заняли 8 место в Примере. Напомним, Атлетик вместе с Реалом и Барселоной входит в трио клубов, никогда не вылетавших из элитного дивизиона.

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