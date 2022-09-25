Іменитий аргентинський наставник Марсело Б'єлса нарешті може завершити свою перерву від тренерської роботи.

Наступним місцем роботи Б'єлси може стати бразильський Сантос, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

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Сторони вже провели першу зустріч, яка завершилась позитивно. Наразі Сантос посідає 11 місце у чемпіонаті Бразилії.

Останнім клубом Б'єлси був Лідс, який звільнив тренера наприкінці лютого цього року через незадовільні результати. З "павичами" аргентинець працював з 2018 року, а в його послужному списку – збірні Аргентини та Чилі, Марсель, Лаціо та Лілль.

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