В воскресенье, 25 сентября, стартовал 6-й тур Лиги наций в дивизионе С. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Лига наций, 6 тур

Дивизион С, группа 3

Азербайджан – Казахстан – 3:0

Голы: Марочкин, 66 (авт), Озобич, 74, Нуриев, 90+1

Удаление: Алип, 36 (Казахстан)

Словакия – Беларусь – 1:1

Голы: Зреляк, 65 – Бахар, 45

Интриги перед последним туром уже не было – Казахстан досрочно оформил выход в Лигу B. У Беларуси не было шансов подняться с последнего места – она сыграет в плей-офф за сохранении прописки в Лиге С.

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Соответственно, поединки Азербайджан – Казахстан и Словакия – Беларусь турнирного значения не имели, однако зрелища из-за этого больше не стало. Самым интересным эпизодом первого тайма в Азербайджане стало удаление Нурали Алипа, который сфолил против соперника, толкнул его, получил две желтые подряд и покинул поле.

Во втором тайме Азербайджан вышел вперед. Вышел очень курьезно – защитник выбивал мяч параллельно линии вратарской и попал в своего же партнера. Шацкий такого не ожидал – автогол. Казахстан поплыл и пропустил еще раз. Обрезка на линии штрафной завершилась точным ударом Озобича. Мог быть и третий гол, но крестовина сыграла за гостей. Он все же случился в компенсированное время – забил Анатолий Нуриев, который в свое время играл за Минай и Колос. Казахстан впервые проиграл, но финишировал первым и будет играть в Лиге В.

Белорусы забили первыми в ворота Словакии – Бахар на 45-й минуте замкнул подачу с углового. Перед тем из-за игры рукой отменили гол хозяев, автором которого стал ветеран Куцка. Словаки отыгрались после перерыва усилиями Зреляка, которому удался эффектный удар с лета. Это был последний гол в матче. Словаки завершили Лигу наций на 3 месте, белорусы сыграют плей-офф и попытаются избежать вылета.

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