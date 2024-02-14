Во время матча мадридцев с Хетафе звездный англичанин вероятно назвал Мейсона Гринвуда "насильником". Этот эпизод не попал в официальный протокол арбитров матча, впрочем, соперник Реала попросил его зафиксировать.

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Как сообщает Marca, обычно, то что не фигурирует в протоколе не рассматривает дисциплинарная комиссия Ла Лиги. В этом случае было решено провести слушание относительно вероятных слов Джуда Беллингема, что озадачило не только Реал, но и Федерацию футбола Испании. Ожидается, что дисциплинарная комиссия рассмотрит дело относительно наказания и возможной дисквалификации полузащитника мадридцев в ближайшие несколько недель, а решение станет известно в начале марта. Отмечается, что сам Гринвуд не хотел, чтобы эпизод с Джудом Беллингемом рассматривался.

Напомним, что два года назад Мейсона, который тогда выступал за Манчестер Юнайтед, обвинили в попытке изнасилования. Гринвуда арестовали и поместили под стражу, но затем все обвинения были сняты.

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