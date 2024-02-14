Під час матчу мадридців з Хетафе зірковий англієць ймовірно назвав Мейсона Грінвуда "ґвалтівником". Цей епізод не потрапив до офіційного протоколу арбітрів матчу, утім, суперник Реала попросив його зафіксувати.

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Як повідомляє Marca, зазвичай, те що не фігурує в протоколі не розглядає дисциплінарна комісія Ла Ліги. В цьому випадку було вирішено провести слухання щодо ймовірних слів Джуда Беллінгема, що спантеличило не тільки Реал, а й Федерацію футболу Іспанії. Очікується, що дисциплінарна комісія розгляне справу щодо покарання і можливої дискваліфікації півзахисника мадридців в найближчі кілька тижнів, а рішення стане відомо на початку березня. Зазначається, що сам Грінвуд не хотів, щоб епізод з Джудом Беллінгемом розглядався.

Нагадаємо, що два роки тому Мейсона, який тоді виступав за Манчестер Юнайтед, звинуватили у спробі зґвалтування. Грінвуда заарештували та помістили під варту, але потім всі звинувачення були зняті.

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