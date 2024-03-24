Бразилия минимальном переиграла Англию на Уэмбли в товарищеском матче. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Англия провела невыразительный поединок перед своими болельщиками. Команда Гарета Саутгейта за весь матч против Бразилии создала лишь один явный голевой момент, тогда как "селесао" имели семь шансов отличиться.

Бразилия полурезервом победила Англию на Уэмбли – 17-летний суперталант забил дебютный гол за "селесао"

Бразильцев вывел на игру новый тренер Доривал Джуниор, который выставил экспериментальный состав. Родриго и Рафинья упустили свои возможности, Пакета попал в штангу, а Винисиус вообще не реализовал выход один на один с голкипером.

Во втором тайме Бразилия дожала англичан. Героем матча стал еще один дебютант – 17-летний Эндрик, который летом перейдет в Реал. Он добил мяч в пустые ворота после очередного фейла Вини. На последних секундах Эндрик мог оформить дубль.