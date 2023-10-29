Результаты голосования за лучшего футболиста в возрасте до 21 года выглядят очевидными.

Джуд Беллингем 10 ноября заберет награду Golden Boy на официальной церемонии в Турине, утверждает AS.

Непревзойденный гол Беллингема в Класико в видеообзоре матча Барселона – Реал – 1:2

В финальном списке было немало достойных конкурентов (Мусиала, Ямал, Бальде, Вирц, Хейлунд и др.), но монструозная форма хавбека Реала убивает любую интригу. По информации источника, около 95% журналистов отдали первое место именно Беллингему. 20-летний англичанин станет первым обладателем Golden Boy в истории Реала (Иско выигрывал еще в составе Малаги и только потом перебрался в Мадрид). Джуд прерывает доминацию Барсы – Гави и Педри забирали две предыдущие награды.

Напомним, летом Реал заплатил Боруссии Д за Беллингема 103 млн евро+бонусы. Полузащитник превзошел даже самые смелые ожидания – 13 голов и 3 ассиста в 13 матчах.

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