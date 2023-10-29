Результати голосування за найкращого футболіста віком до 21 року виглядають очевидними.

Джуд Беллінгем 10 листопада забере нагороду Golden Boy на офіційній церемонії в Турині, стверджує AS.

Неперевершений гол Беллінгема в Класіко у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 1:2

У фінальному списку було чимало гідних конкурентів (Мусіала, Ямал, Бальде, Вірц, Хьойлунд тощо), але монструозна форма хавбека Реала вбиває будь-яку інтригу. За інформацією джерела, близько 95% журналістів віддали перше місце саме Беллінгему. 20-річний англієць стане першим володарем Golden Boy в історії Реала (Іско вигравав ще у складі Малаги і лише потім перебрався в Мадрид). Джуд перериває домінацію Барси – Гаві та Педрі забирали 2 попередні нагороди.

Нагадаємо, влітку Реал заплатив Борусії Д за Беллінгема 103 млн євро+бонуси. Півзахисник перевершив навіть найсміливіші очікування – 13 голів та 3 асисти у 13 матчах.

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