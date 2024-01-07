Реал обыграл Арандину в матче 1/16 финала Кубка Испании, а конкурент Лунина Кепа пропустил от представителя четвертого дивизиона. Смотрите видео голов и обзор игры Арандина – Реал на "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Арандина – Реал Мадрид – 1:3

Голы: Начо, 90+3 (аг.) – Хоселу, 54 (пен), Диас, 55, Родриго, 90+1

Лунин оказался в запасе на игру против Арандины, в которой Реал не смог одержать "сухую" победу. Отметим дебют Винисиуса Тобиаса за основную команду "сливочных". Первый тайм завершился без голов, а на старте второго Мадрид забил 2 гола за 2 минуты. Сначала Браим Диас заработал пенальти, который реализовал Хоселу. Почти сразу Браим обокрал соперника, разогнал атаку, которую сам и завершил.

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Результативной получилась концовка игры. Родриго точным ударом в дальний угол сделал счет 0:3 после прострела Браима Диаса. Арандина забила гол престижа – после прострела Кабрала Начо срезал мяч в собственные ворота.