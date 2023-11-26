Лунин сыграл на ноль в матче против Кадиса (3:0) и выйдет в поединке Лиги чемпионов против Наполи, что подтвердил наставник Реала Карло Анчелотти.

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"Важно то, что Лунин был готов, когда Кепа получил травму. Я думаю, что он (Кепа – прим.) вернется в игре против Гранады (2 декабря – прим.)", – приводит слова Анчелотти Marca.

К слову, Лунин провел за Реал уже 5 матчей в текущем сезоне, в 3 из которых удержал ворота на замке, в общем пропустив 2 гола. Поединок против Наполи состоится 29 ноября, начало в 22:00.

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