Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем стал лауреатом престижной премии.

Вчера, 22 апреля, состоялась церемония награждения премии Laureus, которую также называют спортивным Оскаром.

Гол-фантом в ворота Лунина: обнародовано официальное видео разговора судьи с VAR

В номинации "Прорыв года" победил полузащитник Реала Джуд Беллингем. Он стал первым футболистом, которому удалось выиграть эту награду. Нападающий Интер Майами Лионель Месси и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд были среди кандидатов на приз "Спортсмен года", впрочем, победил Новак Джокович.

У женщин лучшей спортсменкой года стала футболистка Барселоны Айтана Бонмати, а командой года стала женская сборная Испании.

Напомним, Джуд Беллингем провел за Реал 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Реал вырвал победу над Барселоной – арбитры снова оскандалились, Лунин привез, Джуд поздним голом решил судьбу Класико

Listen to the moment that @CarlosAlcaraz handed @BellinghamJude the Laureus World Breakthrough of the Year Award, in Madrid.#Laureus24 pic.twitter.com/7x9tusKkQo — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

@SEFutbolFem are the 2024 Laureus World Team of the Year.



The team showed remarkable resilience at the @FIFAWWC to overcome a group-stage defeat and go on to win the title for the first time. #Laureus24 pic.twitter.com/AuUpIEZL8k — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024