Беллингем получил почетную награду от Laureus – Месси и Холанд остались без статуэтки, сборную Испании отметили
Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем стал лауреатом престижной премии.
Вчера, 22 апреля, состоялась церемония награждения премии Laureus, которую также называют спортивным Оскаром.
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В номинации "Прорыв года" победил полузащитник Реала Джуд Беллингем. Он стал первым футболистом, которому удалось выиграть эту награду. Нападающий Интер Майами Лионель Месси и форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд были среди кандидатов на приз "Спортсмен года", впрочем, победил Новак Джокович.
У женщин лучшей спортсменкой года стала футболистка Барселоны Айтана Бонмати, а командой года стала женская сборная Испании.
Напомним, Джуд Беллингем провел за Реал 36 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
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