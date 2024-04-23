Беллінгем отримав почесну нагороду від Laureus – Мессі та Холанд залишилися без статуетки, збірну Іспанії відзначили
Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став лауреатом престижної премії.
Учора, 22 квітня, відбулася церемонія нагородження премії Laureus, яку також називають спортивним Оскаром.
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У номінації "Прорив року" переміг півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Він став першим футболістом, якому вдалося виграти цю нагороду. Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі та форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд були серед кандидатів на приз "Спортсмен року", утім, переміг Новак Джоковіч.
У жінок найкращою спортсменкою року стала футболістка Барселони Айтана Бонматі, а командою року стала жіноча збірна Іспанії.
Нагадаємо, Джуд Беллінгем провів за Реал 36 матчів, в яких забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.
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