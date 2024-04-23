Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем став лауреатом престижної премії.

Учора, 22 квітня, відбулася церемонія нагородження премії Laureus, яку також називають спортивним Оскаром.

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У номінації "Прорив року" переміг півзахисник Реала Джуд Беллінгем. Він став першим футболістом, якому вдалося виграти цю нагороду. Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі та форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд були серед кандидатів на приз "Спортсмен року", утім, переміг Новак Джоковіч.

У жінок найкращою спортсменкою року стала футболістка Барселони Айтана Бонматі, а командою року стала жіноча збірна Іспанії.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем провів за Реал 36 матчів, в яких забив 21 гол та віддав 10 результативних передач.

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Listen to the moment that @CarlosAlcaraz handed @BellinghamJude the Laureus World Breakthrough of the Year Award, in Madrid.#Laureus24 pic.twitter.com/7x9tusKkQo — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

@SEFutbolFem are the 2024 Laureus World Team of the Year.



The team showed remarkable resilience at the @FIFAWWC to overcome a group-stage defeat and go on to win the title for the first time. #Laureus24 pic.twitter.com/AuUpIEZL8k — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024