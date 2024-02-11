Беллингем-младший роскошным голом поддержал шоу брата – видео шедевра и странной реакции Русина
Братья Беллингемы 10 февраля устроили настоящее зрелище за свои клубы.
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Джоб старался не отставать в своей игре за Сандерленд. Беллингем-младший отметился роскошным обводящим ударом в ворота Плимута. Большинство партнеров сразу побежали поздравлять 18-летнего хавбека, но не Назарий Русин (15 номер в перчатках). Украинец почему-то лениво побрел по полю, будто это его команда пропустила. Сандерленд победил 3:1.
Напомним, прошлым летом оба Беллингема сменили клубы. Джуд перешел из Боруссии Д в Реал за 100 млн евро+бонусы. Джоб младше на 2 года и пока остается в тени брата. Его трансфер из Бирмингема обошелся Сандерленду всего в 1,85 млн евро.
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