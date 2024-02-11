Джуд оформил дубль и помог Реалу разорвать Жирону в матче лидеров Ла Лиги.

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Джоб старался не отставать в своей игре за Сандерленд. Беллингем-младший отметился роскошным обводящим ударом в ворота Плимута. Большинство партнеров сразу побежали поздравлять 18-летнего хавбека, но не Назарий Русин (15 номер в перчатках). Украинец почему-то лениво побрел по полю, будто это его команда пропустила. Сандерленд победил 3:1.

Напомним, прошлым летом оба Беллингема сменили клубы. Джуд перешел из Боруссии Д в Реал за 100 млн евро+бонусы. Джоб младше на 2 года и пока остается в тени брата. Его трансфер из Бирмингема обошелся Сандерленду всего в 1,85 млн евро.

Jobe Bellingham scored, over to you Jude pic.twitter.com/krAi2or4J1 — Dr Yash  (@YashRMFC) February 10, 2024

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