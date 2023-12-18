У семьи Беллингемов есть шанс пополниться еще одним представителем топ-клубов.

Челси, Арсенал и Ливерпуль следят за развитием 18-летнего полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема, сообщает инсайдер Экрем Конур.

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Скауты вышеупомянутой тройки посетили матч "черных котов" против Бристоля, чтобы оценить игру таланта. Правда, "витрина" получилась не самой лучшей – Беллингем отыграл полчаса и запомнился только желтой карточкой.

Джоб развивается не столь стремительно, как его звездный брат Джуд, но юный возраст позволяет рассчитывать на дальнейший прогресс. В нынешнем сезоне Чемпионшипа одноклубник Назария Русина провел 21 матч, оформив 4 гола и один ассист.

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