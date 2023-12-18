Челсі, Арсенал та Ліверпуль стежать за розвитком 18-річного півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема, стверджує інсайдер Екрем Конур.

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Скаути вищезгаданої трійки відвідали матч "чорних котів" проти Брістоля, щоб оцінити гру таланта. Щоправда, "вітрина" вийшла не найкращою – Беллінгем відіграв півгодини і запам'ятався лише жовтою карткою.

Джоб розвивається не так стрімко, як його зірковий брат Джуд, але юний вік дозволяє розраховувати на подальший прогрес. У нинішньому сезоні Чемпіоншипу одноклубник Назарія Русина провів 21 матч, оформивши 4 голи та один асист.

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