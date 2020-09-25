"Мне кажется, что сегодня Колосу не повезло, потому что я не видел, чтобы Риека переигрывала.

Драматический вылет ковалёвцев в видеообзоре матча Риека – Колос – 2:0

Может было преимущество по ударах, но тот момент, который упустил Селезнев и когда пропускаешь по такой погоде – создать уже очень тяжело. Большая доля невезения того, что Колос не прошел дальше. Знаю, каким форвардом является Селезнев. Могу только списать все на невезение", – сказал Алексей Белик для ТК Футбол.

Напомним, для Колоса это был первый еврокубковый сезон в истории. Ковалевци не смогли справиться с Риекой в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и уступили со счетом 0:2.

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