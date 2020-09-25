"Мені здається, що сьогодні Колосу не пощастило, тому що я не бачив, щоб Рієка його перегравала.

Драматичний виліт ковалівців у відеоогляді матчу Рієка – Колос – 2:0

Можливо була перевага по ударах, але той момент, який втратив Селезньов і коли пропускаєш при такій погоді, – створювати моменти дуже важко. Велика частка невезіння, що Колос не пройшов далі. Знаю, яким форвардом є Селезньов. Можу тільки списати все на невезіння", – сказав Олексій Бєлік для ТК Футбол.

Нагадаємо, для Колоса це був перший єврокубковий сезон в історії. Ковалівці не змогли впоратись з Рієкою у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та поступились з рахунком 0:2.

Рієка – Колос: Ковалівка вилітає з ЛЄ від слабкої команди – Селезньов підвів, а зайвий партнер українців вирішив усе