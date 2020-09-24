Действующий обладатель Кубка Хорватии против пока что третьей команды УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Риека – Колос на "Футбол 24" стартовал в 21:45. Победитель нынешней дуэли выйдет на датский Копенгаген или польский Пяст, которые начали свой бой на тайм раньше. Хорваты на домашнем стадионе получили 4 подряд победы в чемпионате, однако потеряли лидера и лучшего бомбардира Чолак, который перебрался в ПАОК. Кроме того, "белые" не могли рассчитывать еще на нескольких травмированных игроков основы.

Риека – Колос: онлайн-трансляция матча ЛЕ

Команда Рожмана в текущем сезоне дежурила домашние триумфы с выездными поражениями во внутреннем первенстве. Колос же довел победную серию до 4 матчей подряд во всех турнирах. Подопечные Костышина дебютировали в еврокубках неделю назад, одержав убедительную победу над Арисом в Греции. У Ковалевки был положительный пример из прошлого. Металлист Маркевича дважды обыграл Риеку на этом же этапе Лиги Европы

2009/10. Да и вообще украинские клубы чаще (8 раз) выбивали хорватов, чем они нас (4).

Португальский судья уже на 4 минуте сажает арендованного динамовца Кравченко на желтую карточку, хотя эпизод абсолютно этого не требовал. Тот же Никита уже в атаке очень эмоционально требовал пенальти. Мяч после прострела правого защитника попал в руки, сложенные за спиной. Раньше бы такое свистнули, а сейчас не очень похоже, что это 11-метровый. Волынец выбил на ногу сопернику, но исправился в ближнем бою. Многовато стандартов у ворот Колоса. Мурич с углового решил забить – 27-летний голкипер в последний момент вынес с ленточки.

Классно давит прессингом хорватская команда, у украинцев ни намека на моменты и удары в первые 25 минут. Петров подарил Муричу мяч в своей штрафной. Самый острый сегодня у хозяев нападающий решил не пробивать, а улучшить позицию капитану Андрияшевичу – тот не ожидал такой щедрости, прощает Риека гостей. Колос провел 3 подряд перспективные атаки, которые портил только последний пас в недодачу. Понемногу команда Костышина наведывается в чужую штрафную. Украинский тренер недаром выругался у боковой. Судья начал давать играть и свистеть в пользу Ковалевки.

А это уже интересно. Богданов вырезал острый кросс слева, Антюх попытался забить головой, но защитник в невероятном шпагате заблокировал. Андрияшевич прервал 10-минутку доминирования Колоса – дальний удар огорчил его тренера, несколько лихорадочно это выглядело. Задоя очень грубо локтем в воздушной борьбе врезал сопернику. Здесь уже повезло, что только желтая. И снова очень много брака на флангах Колоса в атаке – постоянные навесы и прострелы в никуда. На 43 минуте скидку после подачи штрафного замыкал Новак – дал выше с нескольких метров.

Эх, а сколько еще подходов загубили Кравченко и компания! В результате у Риеки вдвое больше ударов (8:4), а по попаданиям в створ ворот картина совсем печальная (3:0). Впрочем, по игре Колос, только перестав дрожать перед соперником, ни в чем не уступает. Прошла двухходовка хорватов, Павичич на 57-й с носка не прошил Волынца, было очень опасно. Кравченко и Лысенко зацепились за мяч, поэтому Богданов получил и время, и пространство – поспешный удар был не лучшим решением.