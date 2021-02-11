Экс-форвард "горняков" Алексей Белик считает, что мог принести больше пользы донецкой команде, если бы остался в ней до завершения карьеры.

"Самый недооцененный игрок в истории Шахтера? Возможно, я. Если подумать. Я – недооцененный игрок Шахтера. В недооценке игрока не всегда виноват тренер, президент или сам футболист. Это комбинация из многих ситуаций: где-то тебе чуть-чуть не повезло, где-то ты себя не так проявил или повел, где-то тренер не до конца в тебя поверил.

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Я мог сделать намного больше. Если бы я не ушел из Шахтера, а остался, то это было бы идеально для футболиста, который родился и вырос в Донецке, дебютировал за Шахтер, играл за этот клуб и завершил там карьеру", - сказал Белик в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Белик выступал за Шахтер с 1998 по 2008 годы.

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