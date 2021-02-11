Екс-форвард "гірників" Олексій Бєлік вважає, що міг принести більше користі донецькій команді, якби залишився у ній до завершення кар'єри.

"Самий найнедооціненішей гравець в історії Шахтаря? Можливо, я. Якщо подумати. Я – недооцінений гравець Шахтаря. У недооцінці гравця не завжди винен тренер, президент або сам футболіст. Це комбінація з багатьох ситуацій: десь тобі трохи не пощастило, десь ти себе не так проявив або повів, десь тренер не до кінця в тебе повірив.

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Я міг зробити набагато більше. Якби я не пішов з Шахтаря, а залишився, то це було б ідеально для футболіста, який народився і виріс в Донецьку, дебютував за Шахтар, грав за цей клуб і завершив там кар'єру", – сказав Бєлік в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Бєлік виступав за Шахтар з 1998 по 2008 роки.

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