Бельгия – Япония: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Бельгия и Япония сыграют в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира 2018.

Бельгия – Япония

2 июля, 21:00, Ростов-на-Дону, "Ростов-Арена"

Главный арбитр: Маланг Дьеду (Сенегал)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Бельгийцы с максимальными показателями прошли группу G, а в 1/8 финала получили откровенно слабого соперника – Японию. Фаворит пары очевиден, все ожидают уверенной победы "красных дьяволов". Азиатам же отводят роль аутсайдера, который может надеяться только на очередной подарок в виде раннего удаления одного из оппонентов и пенальти.

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Бельгия с 9 голами стала самой результативной командой группового этапа чемпионата мира, а Лукаку находится на 2 месте в списке лучших бомбардиров турнира – 4 мяча. Коллектив Роберто Мартинеса приятно поражает на Мундиале ярким футболом. Посодействовали этому слабые соперники – Тунис и Панама получили от бельгийцев разгромные поражения без каких-либо шансов зацепиться за очки.

Третий тур несколько испортил впечатление от "красных дьяволов". Гарантировав себе досрочный выход в плей-офф, тренерский штаб решил поберечь основу в матче с Англией. Резервисты действовали вяло и без вдохновения, но все же одержали победу красивым голом Янузая. Бельгия имела возможность "слить" эту игру, занять второе место в квартете и получить более легкую сетку плей-офф к полуфиналу, однако решила не превращать чемпионат мира в цирк.

Япония, в свою очередь, заслужила немного комплиментов за выход в плей-офф со второго места группы Н. Во-первых, "синие самураи" опередили в турнирной таблице Сенегал только по баллам fair play – меньшее количество желтых карточек (4 против 6). Во-вторых, единственную победу, которая принесла японцам 75% всех очков, они одержали против Колумбии, играя весь матч в большинстве. В-третьих, в последнем матче с Польшей азиаты играли не на победу, а просто тянули время – минимальное поражение их устраивало.

В течение группового раунда так и не удалось составить целостное впечатление о сборной Японии. Колумбийцы дали такую фору, которой невозможно было не воспользоваться, в очной встрече с Сенегалом "самураи" выглядели хуже, ну и сонная игра с поляками не прибавила положительных впечатлений. Непонятно, благодаря чему Япония сможет остановить мощную бельгийскую атаку с Мертенсом, Лукаку, Азаром и другими.

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Статистика

История противостояний Бельгии и Японии насчитывает 5 матчей. Статистика в пользу азиатов – 2 их победы, 1 виктория европейцев и еще 2 ничьи.

4 встречи были товарищескими, еще одна – официальная. Соперники мерялись силами на групповом этапе чемпионата мира 2002 года. Поединок завершился результативной ничьей 2:2 – обе команды тогда вышли в плей-офф.

Последний раз "дьяволы" и "самураи" встречались в ноябре 2017 года. В том матче Бельгия отпраздновала минимальный успех – 1:0.

Бельгия попытается во второй раз в своей истории пробиться в четвертьфинал Мундиаля (впервые это было в 1986 году). Япония никогда ранее не входила в 8 лучших команд чемпионата мира.

Кадры

Роберто Мартинес рассчитывает практически на всех своих футболистов. Под вопросом участие в сегодняшней игре только Аднана Янузая – герой поединка с англичанами на тренировке повредил колено. Основа "красных дьяволов" в той встрече получила отдых и выйдет на Японию с новыми силами. Можно ожидать возвращения в состав Венсана Компани.

Тренерский штаб "синих самураев" в третьем матче группового этапа также поберег некоторых лидеров полузащиты и нападения, что вызвало удивление, ведь Япония находилась на волоске от вылета из чемпионата. Тем не менее, сегодня Хасебе, Харагучи, Кагава, Инуи и Осако должны вернуться в основу команды после отдыха. Проблемы со здоровьем имеет только Синдзи Окадзаки – боль в лодыжке.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа – Алдервейрельд, Боята, Вермален – Менье, Де Брюйне, Витсель, Карраско – Э.Азар, Мертенс – Лукаку.

Япония: Кавашима – Х.Сакаи, Шоджи, Йошида, Нагамото – Хасебе, Шибасаки – Харагучи, Кагава, Инуи – Осако.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1