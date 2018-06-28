Япония – Польша: Беднарек открывает счет

Завершился первый тайм матча между Японией и Польшей. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Матч Япония – Польша начался в 17:00 по киевскому времени.

Команды начали матч активно. Япония и Польша обменялись резкими выпадами, однако нанести удар по воротам соперника так и не смогли.На 4-й минуте Гросицки совершил хороший проход, однако не смог отдать удобную передачу на Роберта Левандовски, удар форварда Баварии заблокировали защитники.

Первые 10 минут поединка поляки работали на статистику точных передач и владение мячом. В конце первой десятиминутки Японии удалось перехватить мяч и выбежать в атаку, но навес Нагамото не нашел ни одного из партнеров. Через две минуты поляки повторили обрезку в защите, Нагамото снова выполнил навес, но Синдзи Окадзаки не хватило точности.

После этого Япония перехватила инициативу. Йошинори Муто классно пробил с линии штрафной, но Лукаш Фабински здийнив неплохой сейв и спас свою команду от гола.

Следующей атаки Японии пришлось ждать всего 2 минуты. К счастью для Фабиански, удар Готоку Сакаи был направлен прямо ему в руки. Подопечные Адама Навалки попытались провести несколько позиционных атак, но не смогли придумать в атаке ничего такого, что бы заставило японских защитников нервничать.

На 22-й минуте Камиль Глик после навеса с углового нанес первый удар по воротам Японии, однако польский защитник нарушил правила в борьбе против оппонента.

До 30-й минуты команды совершили по несколько навесов, с которыми легко справились защитники. И Япония, и Польша много двигались, однако не смогли перевести свои физические усилия в опасные моменты.

Первый по-настоящему опасный момент создали поляки на 32-й минуте матча. Камиль Гросицки откликнулся на навес и совершил сильный удар головой из пределов отметки пенальти, но Кавасима в сногсшибательном прыжке отразил удар. Японцы сразу же ответили быстрой атакой, и снова опытный Фабиански вынужден был вступать в игру после удара Такаши Усами.

К концу первого тайма Япония выполнила несколько угловых, но нанести удар по воротам так и не смогла. Заслуженные нули на табло после первого тайма.

Старт второго тайма тоже показался скучным. После отдыха команды попытались увеличить скорость, но создать хоть какую-то опасность у ворот соперника не смогли. Японии удавалось хорошо задействовать фланги, но завершающей передачи не хватало точности.

На 60-й минуте первая опасная атака Польши закончилась голом. Ян Беднарек отозвался на передачу партнера и открыл счет в игре. Японцы сразу побежали отыгрываться, но подопечные Адама Навалкы удачно страховали своих партнеров.