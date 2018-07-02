Бельгія – Японія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Бельгія та Японія зіграють у матчі за вихід у чвертьфінал чемпіонату світу 2018.

Бельгія – Японія

2 липня, 21:00, Ростов-на-Дону, "Ростов Арена"

Головний арбітр: Маланг Дьєду (Сенегал)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Бельгійці з максимальними показниками пройшли групу G, а в 1/8 фіналу отримали відверто слабкого суперника – Японію. Фаворит пари очевидний, всі очікують впевненої перемоги "червоних дияволів". Азіатам же відводять роль аутсайдера, який може сподіватися тільки на черговий подарунок у вигляді раннього вилучення одного з опонентів та пенальті.

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Бельгія з 9 голами стала найбільш результативною командою групового етапу чемпіонату світу, а Ромелу Лукаку перебуває на 2 місці в списку найкращих бомбардирів турніру – 4 м'ячі. Колектив Роберто Мартінеса приємно вражає на Мундіалі яскравим футболом. Посприяли цьому слабкі суперники – Туніс і Панама зазнали від бельгійців розгромних поразок без будь-яких шансів зачепитися за очки.

Третій тур дещо зіпсував враження від "червоних дияволів". Гарантувавши собі достроковий вихід у плей-офф, тренерський штаб вирішив поберегти основу в матчі з Англією. Резервісти діяли в'яло та без натхнення, але все ж здобули перемогу красивим голом Янузая. Бельгія мала можливість "злити" цю гру, зайняти друге місце у квартеті та отримати легшу сітку плей-офф до півфіналу, однак вирішила не перетворювати чемпіонат світу в цирк.

Японія, у свою чергу, заслужила небагато компліментів за вихід у плей-офф з другого місця групи Н. По-перше, "сині самураї" випередили в турнірній таблиці Сенегал тільки по балах fair play – менша кількість жовтих карток (4 проти 6). По-друге, єдину перемогу, яка принесла японцям 75% всіх очок, вони здобули проти Колумбії, граючи весь матч у більшості. По-третє, в останньому матчі з Польщею азіати грали не на перемогу, а просто тягнули час – мінімальна поразка їх влаштовувала.

Протягом групового раунду так і не вдалося скласти цілісне враження про збірну Японії. Колумбійці дали таку фору, якою неможливо було не скористатися, в очній зустрічі з Сенегалом "самураї" виглядали гірше, ну і сонна гра з поляками не додала позитивних вражень. Не зрозуміло, завдяки чому Японія зможе зупинити потужну бельгійську атаку з Мертенсом, Лукаку, Азаром та іншими.

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Статистика

Історія протистоянь Бельгії та Японії налічує 5 матчів. Статистика на користь азіатів – 2 їхні перемоги, 1 вікторія європейців та ще 2 нічиї.

4 зустрічі були товариськими, ще одна – офіційна. Суперники мірялися силами на груповому етапі чемпіонату світу 2002 року. Поєдинок завершився результативною нічиєю 2:2 – обидві команди тоді вийшли в плей-офф.

Востаннє "дияволи" та "самураї" зустрічалися в листопаді 2017 року. У тому матчі Бельгія відсвяткувала мінімальний успіх – 1:0.

Бельгія спробує вдруге у своїй історії пробитися у чвертьфінал Мундіалю (вперше це було в 1986 році). Японія ніколи раніше не входила у 8 найкращих команд чемпіонату світу.

Кадри

Роберто Мартінес розраховує практично на всіх своїх футболістів. Під питанням участь у сьогоднішній грі лише Аднана Янузая – герой поєдинку з англійцями на тренуванні пошкодив коліно. Основа "червоних дияволів" у тій зустрічі отримала відпочинок і вийде на Японію з новими силами. Можна очікувати повернення до складу Венсана Компані.

Тренерський штаб "синіх самураїв" у третьому матчі групового етапу також поберіг деяких лідерів півзахисту та нападу, що викликало подив, адже Японія перебувала на волосині від вильоту з чемпіонату. Тим не менш, сьогодні Хасебе, Харагучі, Кагава, Інуї та Осако повинні повернутися в основу команди після відпочинку. Проблеми зі здоров'ям має тільки Сіндзі Окадзакі – біль у кісточці.

Орієнтовні склади

Бельгія: Куртуа – Алдервейрельд, Боята, Вермален – Меньє, Де Брюйне, Вітсель, Карраско – Е.Азар, Мертенс – Лукаку.

Японія: Кавашіма – Х.Сакаї, Шоджі, Йошіда, Нагамото – Хасебе, Шібасакі – Харагучі, Кагава, Інуї – Осако.

Прогноз "Футбол 24" – 3:1