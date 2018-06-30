Бельгия – Япония: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Бельгия и Япония встретятся в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 в Ростове. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Бельгия – Япония состоится 2 июля на стадионе в Ростове. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Прогноз букмекеров на матч 1/8 финала ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной конторы Willіam Hill фаворитом поединка считают Бельгию. Коэффициент на победу подопечных Роберто Мартинеса в основное время составляет 1.40, а потенциальный триумф Японии оценивается баллом 7.50. На ничью ставят 4.50.

На выход бельгийцев в 1/4 финала в целом коэффициент составляет 1.17. Триумф японцев оценивается в 4.50.

Букмекеры из Bwin также верят в победу Бельгии. На победу "красных дьяволов" в основное время коэффициент 1.40, ничья оценивается в 4.60, победа Японии – 8.75.

Выход Бельгии в следующую стадию оценивается в 1.15. На "самураев" коэффициент 5.00.

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Напомним, Бельгия уверенно вышла в 1/8 финала, набрав 9 очков и заняв 1 место в группе G. Япония же смогла финишировать второй в группе Н благодаря меньшему количеству желтых карточек, чем у Сенегала.