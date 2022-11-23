Бельгия – Канада

23 ноября, 21:00. Ар-Райян, стадион Ар-Райян.

Главный арбитр: Янни Сиказве (Замбия).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

"Золотое поколение" сборной Бельгии стартует на своем, похоже, последнем чемпионате мира. Кевину де Брюйне, Эдену Азару, Томе Менье уже за 30, не говоря уже о таких "зубрах" как Вертонген, Алдервейрелд, Витсель и Мертенс. Из звездной плеяды разве что у Куртуа и Лукаку еще есть шанс поехать на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. Ромелу, к слову, поединок против Канады пропустит из-за травмы – самая серьезная потеря "красных дьяволов".

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Последние два мундиала бельгийская сборная демонстрировала прогресс. Сначала был четвертьфинал-2014 и вылет от Аргентины, а в 2018 году подопечные Роберто Мартинеса заняли третье место, обыграв Англию в "утешительном финале" – лучший результат в истории национальной команды на чемпионатах мира.

Повторение этого результата будет огромным успехом, поскольку нынешняя Бельгия точно не стала сильнее. В Лиге наций "красные дьяволы" заняли лишь второе место, на 6 очков отстав от Нидерландов. Экс-лидеры команды типа Азара, Мертенса или Витселя уже прошли пик своей карьеры. На действительно топовом уровне находятся разве что Тибо Куртуа и Кевин де Брюйне. Именно они при поддержке талантливой молодежи (в первую очередь, Доку и Де Кетеларе) и крепких исполнителей типа Тилеманса и Кастаня поведут команду к желаемому успеху в Катаре. Первое испытание – загадочная для большинства сборная Канады.

Североамериканская команда квалифицировалась на чемпионат мира только во второй раз в истории и впервые с 1986 года. Тогда канадцы проиграли все три матча с общей разницей мячей 0:5 – соответственно забитый гол станет для команды по-настоящему историческим. Сам выход на Мундиаль для подопечных Джона Гердмана уже является серьезным успехом. В составе "кленовых листьев" выделяются имена Альфонсо Дэвиса, выступающего за Баварию, а также Джонатана Дэвида – экс-партнера Романа Яремчука в Генте, за которого французский Лилль выложил рекордные для себя деньги.

Но главной силой Канады считается именно командная игра. Те же Дэвис с Дэвидом оказались в тени 27-летнего Кайла Ларина, летом перебравшегося в Брюгге из Бешикташа. В клубе у конкурента Яремчука дела обстоят так же неудачно, как у украинца, а вот в национальной команде Ларин является безжалостным зверем – 13 голов в отборе на чемпионат мира. В квалификации канадцы обыгрывали и Мексику, и США, однако выход этой сборной в плей-офф Мундиаля станет настоящим чудом, учитывая наличие мощных Бельгии с Хорватией, а также крепкой сборной Марокко.

Отдельного внимания заслуживает персона главного арбитра – замбийца Янни Сиказве. Помните этого неординарного дядюшку? Именно он судил поединок Кубка Африки-2022 между Тунисом и Мали (0:1), запомнившимся рядом эпичных решений арбитра. Сначала Сиказве дал финальный свисток на 85-й минуте, а затем за 11 секунд до завершения основного времени. И это далеко не все. Еще в 2018-м замбийца временно дисквалифицировали из-за подозрений в коррупции на матчах Азиатской ЛЧ, но позже дело закрыли из-за отсутствия доказательств.

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Несмотря на эти инциденты, 43-летний Янни Сиказве считается одним из ведущих арбитров Африки. Он обслуживал финал КАН-2017, работал на ЧМ-2018, а также судил финал Клубного чемпионата мира в 2016 году. Такой вот персонаж будет работать на поединке чемпионата мира-2022. Выдаст ли что-то Янни Сиказве на этот раз?

Ориентировочные составы на матч Бельгия – Канада

Бельгия: Куртуа – Дебаст, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Витсель, Тилеманс, Карраско – Де Брюйне, Азар – Батшуаи.

Канада: Борян – Джонстон, Витория, Міилер – Ларея, Хатчинсон, Эуштакио, Бьюкенен, Дэвис – Дэвид, Ларин.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0.

Эксперты из букмекерских контор в Канаду не верят, хоть это и может сыграть в пользу аутсайдера. Коэффициент на победу североамериканцев составляет около 6, тогда как шансы Бельгии оценивают в 1,5. Если "золотое поколение" Бельгии действительно настроено побороться за самые высокие места на Мундиале, то должно обыгрывать аутсайдера квартета если не закрытыми глазами, то хотя бы на голом классе. На текущем Мундиале андердоги уже удивили (Аргентина не даст соврать), но команда Роберто Мартинеса не должна повторить фиаско одного из главных претендентов на титул. Ставим на достаточно уверенную победу Де Брюйне и Ко.

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