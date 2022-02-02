"Было очень жарко, с ужасной влажностью – более 80%. После того как мы провели разминку перед матчем, стало еще хуже. Сколько воды я не пил бы, всегда чувствовал жажду. Со временем становилось еще хуже. Я начал терять ориентацию.

Три финальных свистка, дисквалификация за коррупцию и работа на топ-уровне, или Кто судил скандальный матч КАН

Я больше не слышал подсказок от помощников, которые пытались связаться со мной через наушники, помочь мне, потому что видели, что что-то идет не так. Я их не слышал и не помню об этом. Я был в своем мире, который был отрезан от помощников.

У меня был тепловой удар, но все могло быть гораздо хуже. Когда я попал в больницу, мне сказали, что я могу впасть в кому в любой момент. В тот день я чуть не очутился в гробу. Случившееся было очень опасным. Думаю, что бог сказал мне закончить матч. Он спас меня", – цитирует Сиказве L'Equipe.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя