Бельгія – Канада

23 листопада, 21:00. Ар-Райян, стадіон Ар-Райян.

Головний арбітр: Янні Сіказве (Замбія).

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне.

"Золоте покоління" збірної Бельгії стартує на своєму, найімовірніше, останньому чемпіонаті світу. Кевіну де Брюйне, Едену Азару, Томі Меньє вже за 30, не кажучи вже про таких "зубрів" як Вертонген, Алдервейрелд, Вітсель та Мертенс. Із зіркової плеяди хіба що Куртуа і Лукаку ще мають шанс поїхати на чемпіонат світу в США, Мексиці та Канаді. Ромелу, до слова, поєдинок проти Канади пропустить через травму – найсерйозніша втрата "червоних дияволів".

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Останні два Мундіалі бельгійська збірна демонструвала прогрес. Спершу був чвертьфінал-2014 і виліт від Аргентини, а у 2018 році підопічні Роберто Мартінеса посіли третє місце, обігравши Англію у "втішному фіналі" – найкращий результат в історії національної команди на чемпіонатах світу.

Повторення того результату буде величезним успіхом, позаяк нинішня Бельгія точно не стала сильнішою. У Лізі націй "червоні дияволи" посіли лише друге місце, аж на 6 очок відставши від Нідерландів. Екс-лідери команди на кшталт Азара, Мертенса чи Вітселя вже пройшли пік своєї кар'єри. На дійсно топовому рівні перебувають хіба що Тібо Куртуа і Кевін де Брюйне. Саме вони за підтримки талановитої молоді (в першу чергу, Доку і Де Кетеларе) і міцних виконавців на кшталт Тілеманса і Кастаня поведуть команду до омріяного успіху в Катарі. Перше випробування – загадкова для більшості збірна Канади.

Північноамериканська команда кваліфікувалася на чемпіонат світу лише вдруге в історії та вперше з 1986 року. Тоді канадці програли всі три матчі із загальною різницею м'ячів 0:5 – відповідно, забитий гол стане для команди по-справжньому історичним. Сам вихід на Мундіаль для підопічних Джона Гердмана вже є серйозним успіхом. У складі "кленових листків" виділяються імена Альфонсо Девіса, який виступає за Баварію, а також Джонатана Девіда – екс-партнера Романа Яремчука в Генті, за якого французький Лілль виклав рекордні для себе гроші.

Але головною силою Канади вважають саме командну гру. Ті ж Девіс із Девідом опинилися в тіні 27-річного Кайла Ларіна, який улітку перебрався в Брюгге з Бешикташа. У клубі в конкурента Яремчука справи йдуть так само невдало, як в українця, а от у національній команді Ларін є безжальним звіром – 13 голів у відборі на чемпіонат світу. У кваліфікації канадці обігрували і Мексику, і США, однак вихід цієї збірної у плей-офф Мундіалю стане справжнім дивом, враховуючи наявність потужних Бельгії з Хорватією, а також міцної збірної Марокко.

Окремої уваги заслуговує персона головного арбітра – замбійця Янні Сіказве. Пам'ятаєте цього неординарного дядечка? Саме він судив поєдинок Кубка Африки-2022 між Тунісом і Малі (0:1), який запам'ятався низкою епічних рішень арбітра. Спершу Сіказве дав фінальний свисток на 85-й хвилині, а потім – за 11 секунд до завершення основного часу. І це далеко не все. Ще у 2018-му замбійця тимчасово дискваліфікували через підозри у корупції на матчах Азійської ЛЧ, але пізніше справу закрили через відсутність доказів.

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Попри ці інциденти, 43-річний Янні Сіказве вважається одним із провідних арбітрів Африки. Він обслуговував фінал КАН-2017, працював на ЧС-2018, а також судив фінал Клубного чемпіонату світу в 2016 році. Такий-от персонаж працюватиме на поєдинку чемпіонату світу-2022. Чи втне щось Янні Сіказве цього разу?

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Канада

Бельгія: Куртуа – Дебаст, Алдервейрелд, Вертонген – Кастань, Вітсель, Тілеманс, Карраско – Де Брюйне, Азар – Батшуаї.

Канада: Борян – Джонстон, Віторія, Міллер – Ларея, Хатчінсон, Еуштакіо, Б'юкенен, Девіс – Девід, Ларін.

Прогноз "Футбол 24" – 2:0.

Експерти з букмекерських контор у Канаду не вірять, хоч це і може зіграти на користь аутсайдеру. Коефіцієнт на перемогу північноамериканців складає приблизно 6, тоді як шанси Бельгії оцінють у 1,5. Якщо "золоте покоління" Бельгії дійсно налаштоване поборотися за найвищі місця на Мундіалі, то повинне обігрувати аутсайдера квартету якщо не заплющеними очима, то хоча б на голому класі. На поточному Мундіалі андердоги вже здивували (Аргентина не дасть збрехати), але команда Роберто Мартінеса не повинна повторити фіаско одного з головних претендентів на титул. Ставимо на доволі впевнену перемогу Де Брюйне і Ко.

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