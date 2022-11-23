Марокко – Хорватия

23 ноября, 12:00. Эль-Хаур, стадион Аль-Байт.

Главный арбитр: Фернандо Рапаллини (Аргентина).

Телетрансляция: MEGOGO, Суспільне.

Хорватию многие считают одним из теневых фаворитов чемпионата мира – особенно после того, как балканцы выиграли свою группу Лиги наций, в которой находились Франция, Австрия и Дания. По сравнению с ЧМ-2018, Златко Далич немного омолодил состав "клетчатых". Прежде всего, это касается линии защиты и вратарской позиции. Да, ветераны Домагой Вида и Деян Ловрен все еще есть в составе сборной, но столь весомой роли, как раньше, ветераны уже не играют, регулярно оказываясь вне стартового состава.

ЧМ-2022: Польша и Мексика расписали ничью в пользу Аргентины – Левандовски не забил пенальти, Очоа стал героем

В то же время в составе вице-чемпионов мира-2018 все еще есть опытные Лука Модрич (для 37-летнего хавбека этот ЧМ точно станет последним), Иван Перишич, Матео Ковачич, Марцело Брозович и Андрей Крамарич. Для большинства группы атакующих игроков Хорватии Мундиаль в Катаре, скорее всего, тоже последний в карьере. Вряд ли эта сборная Хорватии сильнее, чем 4 лет назад, но балканцы все еще могут удивить. Впрочем, для начала подопечным Златко Далича нужно справиться со сборной Марокко.

"Атласные львы" только раз в своей истории выходили в плей-офф чемпионата мира. Это произошло на Мундиале-1986 в Мексике. Сейчас марокканцам тоже немногие отдают путевку в 1/8, но состав команды позволяет надеяться хотя бы на борьбу за нее. Ясин Буну, Юссеф Эн-Несири, Нуссаир Мазрауи, Хаким Зиеш, Ашраф Хакими – эта банда, по крайней мере, на бумаге, не сулит простой жизни Бельгии и Хорватии, которых считают фаворитами квартета F.

Возможно, шансы Марокко на плей-офф были бы выше, если бы не летний скандал. Вахид Халилходжич, выведший команду на чемпионат мира, внезапно покинул свой пост после конфликта с федерацией. Его сменил Валид Реграги, под руководством которого марокканцы сыграли только три матча (две победы и одна ничья). Сможет ли 47-летний специалист сотворить чудо во главе африканской сборной – вопрос открытый. Хотя именно он вернул в сборную Зиеша с Мазрауи, которые после конфликта с предыдущим тренером отказывались выступать за национальную команду. Недавно в спарринге "атласные львы" уверенно разгромили не такую ​​уж и слабую Грузию, поэтому недооценивать эту команду точно не стоит.

Ориентировочные составы на матч Марокко – Хорватия

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд, Мазрауи – Унаи, Амрабат, Амалла – Зиеш, Буфал – Эн-Несири.

Хорватия: Ливакович – Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса – Брозович, Модри, Ковачич – Пашалич, Крамарич, Перишич.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры считают хорватов фаворитом поединка, но предлагают на их победу достаточно приличный коэффициент больше двух (на Марокко – почти 4). ЧМ-2022 уже подарил несколько неожиданных результатов (чего стоит только поражение Аргентины от Саудовской Аравии), но Хорватия выглядит сильнее. Команда сыграна, с несколькими суперопытными исполнителями в каждом звене, тренер знает своих футболистов, а они понимают требования наставника. Вряд ли будет просто, но "клетчатые" должны брать три очка.

Аргентина ужасно провалилась на старте ЧМ-2022 – Месси проигрывает аутсайдеру с 3 отмененными голами, Италия радуется