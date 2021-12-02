Недавно завершилось белорусское первенство. Уже известен окончательный список снайперов по итогам сезона.

Наиболее забивным в сезоне 2021 стал форвард Дембо Дарбо, защищающий цвета солигорского Шахтера. В его активе 19 голов. Андрей Соловей, хавбек Гомеля, с 18 мячами занял второе место.

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Тройку лучших снайперов замкнул украинский нападающий Динамо Брест Станислав Беленький, у которого 13 голов. Другой соотечественник Дмитрий Юсов, выступающий за БАТЭ, расположился на 10 строчке с 8 точными выстрелами. А в топ-30 оказался Юрий Габовда из Торпедо-БелАЗ – 28-е место, 5 голов.

Заметим, бронзовый призер бомбардирской гонки провел текущий сезон в Динамо Брест на правах аренды из Дунайской Стреды. Всего Станислав Беленький отыграл 31 матч во всех турнирах, забил 14 раз и еще отдал 4 ассиста.