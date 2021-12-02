Нещодавно завершилась білоруська першість. Вже відомий остаточний список снайперів за підсумками сезону.

Найбільш забивним у кампнанії 2021 став форвард Дембо Дарбо, який захищає кольори солігорського Шахтаря. В його активі 19 голів. Андрій Соловей, хавбек Гомеля, із 18 м'ячами посів другу сходинку.

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Трійку найкращих снайперів замкнув український нападник Динамо Брест Станіслав Біленький, у якого 13 голів. Інший співвітчизник Дмитро Юсов, який виступає за БАТЕ, розташувався на 10 сходинці з 8-ма влучними пострілами. А у топ-30 опинився Юрій Габовда із Торпедо-БелАЗ – 28 місце, 5 голів.

Зауважимо, бронзовий призер бомбардирських перегонів провів поточний сезон у Динамо Брест на правах оренди із Дунайскої Стреди. Загалом Станіслав Біленький відіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 14 разів і ще віддав 4 асисти.

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