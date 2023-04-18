"Украина для меня – приоритет. Устраивает этот чемпионат, уровень, ни одна команда не похожа друг на друга. У каждой свой стиль. И когда анализируешь коллективы, делать это очень интересно.

Дулуб все еще имеет действующий контракт со Львовом, хотя у команды уже есть новый тренер, – СМИ

Да, болельщиков сейчас нет, но когда они вернутся на трибуны, просто будет шикарно. Тем более вся инфраструктура, отличные стадионы – все это есть.

Когда вернусь? Если говорить о тренерстве, то, конечно, никаких прогнозов дать не могу. Некоторые специалисты по пять-шесть лет работают в одном клубе, а в других командах часто меняются. Так что здесь что-то предположить трудно", – цитирует Дулуба Tribuna.

"Не удивлюсь, если главным тренером Львова до сих пор является именно я": Дулуб – об увольнении, долгах, "мутках" и игноре от УАФ