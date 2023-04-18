"Україна для мене – пріоритет. Влаштовує цей чемпіонат, рівень, жодна команда не схожа одна на одну. Кожна має свій стиль. І коли аналізуєш колективи, робити це дуже цікаво.

Дулуб все ще має чинний контракт зі Львовом, хоча в команди вже є новий тренер, – ЗМІ

Так, уболівальників зараз немає, але коли вони повернуться на трибуни, просто буде шикарно. Тим більше вся інфраструктура, чудові стадіони – все це є.

Коли повернусь? Якщо говорити про тренерство, то тут, звісно, жодних прогнозів дати не можу. Деякі фахівці по п'ять-шість років працюють в одному клубі, а в інших командах часто змінюються. Тож тут щось припустити важко", – цитує Дулуба Tribuna.

"Не здивуюсь, якщо головним тренером Львова досі є саме я": Дулуб – про звільнення, борги, "мутки" та ігнор від УАФ