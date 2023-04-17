"Кто меня увольнял из Львова? На встрече сидели почетный президент, вице-президент, генеральный директор и спортивный директор. Воспринял это абсолютно спокойно, без эмоций.

Дулуб все еще имеет действующий контракт со Львовом, хотя у команды уже есть новый тренер, – СМИ

Причин не объясняли, а сам я не выяснял, потому что понимал, что если хотят уволить, то уже не важно из-за чего. Мне сказали: "Давайте мы просто сейчас с вами рассчитаемся, поможем с вещами". Ответил, что так не пойдет, потому что в контракте прописаны условия расставания, и нужно их соблюдать.

А мне принесли бумагу без подписей, без печатей, где сказано, что меня увольняют за нарушение трудовой дисциплины. Предложили расписаться. Говорю им: "Так покажите мне, где я приходил пьяный, опаздывал на тренировку или как-то еще нарушал дисциплину. Должно же быть какое-то обоснование написанному". Но мне ничего не ответили. В итоге сказал, что с вопросом разберется агент, который владеет всеми юридическими законами.

Они сказали, что, согласно контракту, в таком случае рассчитаются со мной в течение пяти дней. Мы пожали друг другу руки и разошлись. И вот прошло уже больше трех недель с той встречи – до сих пор ни я, ни Александр Грановский не получили полагающуюся нам зарплату. Нет денег за март, нет положенных по контракту бонусов. Я сторонник того, что если контракт подписан, нужно его выполнять "от и до". В общем, мы все еще ждем, но не знаю, сколько это продлится. Посмотрим.

А насчет того, что юридически я еще на контракте... Накануне появления новости об увольнении на сайте у меня был разговор с руководством. Через неделю, 27 марта, сделал запрос в федерацию о своем юридическом положении в клубе. Со мной же так и не рассчитались, хотя обещали сделать это в течение пяти дней. В тот же день мне пришел ответ из УАФ, с печатью и подписью, где было написано, что я являюсь главным тренером Львова. А 2 апреля календарная игра против Динамо, на скамейке – новый тренер. Сделал новый запрос в федерацию – мне уже никто не ответил. А со мной же никто не рассчитался, никаких официальных документов об увольнении на руках у меня не было. Даже не подписывал ни одного приказа. Не удивлюсь, если по факту главным тренером до сих пор являюсь именно я", – сказал Дулуб в интервью Telegram-каналу "О спорт! Ты – мир!".

Напомним, сейчас 57-летний специалист присоединился к своей семье в Варшаве, его ассистент Александр Грановский уехал к родным в Израиль.

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